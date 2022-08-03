偿债压力低能力强 本地家庭对新借款仍需谨慎

（早报讯）与人均国内生产总值（GDP per capita）最高的十大经济体相比，新加坡家庭偿债压力低，偿债能力强，但金管局警告个别家庭杠杆率较高，国民应对新借款保持谨慎，为明年利率上调做好准备。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期二（8月2日）通过书面回复国会议员的提问时做出上述表态。

从数据来看，2018至2020年期间，新加坡家庭平均债务收入比（debt-to-income ratio）为1.3，与人均GDP最高的十大经济体相比，新加坡排名靠后，仅略高于美国。同时，新加坡家庭的资产总体上明显大于债务，2018至2020年的平均净资产与收入比（net assets-to-income ratio）为7.9，领先于人均GDP排名前十的经济体。

尚达曼还表示，新加坡整体房屋拥有率接近90%，家庭资产负债表上大约70%的债务是抵押贷款，截至今年第一季度，平均未偿还抵押贷款的贷款与估值比率（loan-to-value ratio）低于50%，表明家庭的住宅房产普遍处于宽裕的净正资产情况。

同时新加坡家庭无论是在即时偿债能力还是总体偿债能力上都非常健康，存款增速高于家庭债务总额，过去一年新发放的抵押贷款的总偿债率（TDSR）中位数为43%，远低于监管要求的55%。

尚达曼称，新加坡金管局的压力测试表明，大多数家庭，包括采用浮动利率的借款人，即使在收入大幅损失和全球利率急剧上升的情况下，也应该有能力偿还债务。不过明年利率预计还会进一步上调，国人应谨慎借款以确保自己的还款能力。

尚达曼同时建议那些小部分杠杆率较高的家庭，当难以偿还债务时，尽早与贷款人联系，探讨可能的贷款再融资和还款解决方案。