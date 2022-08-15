调查：41％本地员工宁愿失业 也不愿在工作中感到不愉快

（早报讯）本地调查发现，41％的本地员工宁愿失业也不愿在工作中感到不愉快。若工作无法让他们享受人生，超过半数（52％）会辞职。

44％的员工认为如果工作对社会有贡献，他们不介意薪水较低，这比全球平均水平高出一成。

人力资源公司任仕达（Randstad）今年2月至3月针对1000名受雇于本地的雇员，展开一年两次的“工作观察调查”，旨在了解劳动力对本地就业市场的意见和看法。调查对象的年龄介于18岁至67岁。

调查结果显示，每四名员工当中，超过三人说他们重视远程办公的重要性；若他们无法在家里办公，42％不会接受这份工作。不过，只有稍微过半（52％）的员工透露，他们的雇主提供远程办公的选择。

另外，每五名员工当中，就有四人说工作时间的灵活度对他们很重要。若不能在他们想要的时段工作，41％说他们不会接受这份工作。

任仕达新加坡和马来西亚地区董事经理佳雅·戴丝（Jaya Dass）认为，在过去两年里，工作的意义已有了很大改变，员工也有机会重新评估他们希望自己的职业能如何与生活结合。

“很多员工正在寻找能提供更多福利支持的工作，这主要来自良好工作场所文化和明确沟通，以及相关培训项目和强大的管理团队。”

她强调，雇主必须向员工提供整体及全面的工作环境，因为从长远来看，吸引人的工资本身可能不能有效维持员工的积极性和生产力。