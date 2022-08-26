时隔两年牛车水中秋庆祝活动恢复实体

（早报讯）距离中秋节还有两周，牛车水时隔两年恢复中秋庆祝实体活动，附近商家希望活动能带动人潮，让牛车水再现佳节热闹的景象。

今年牛车水中秋庆祝活动的主题为“花好月圆庆中秋”，寓意家人团圆。通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（8月26日）以主宾身份主持亮灯仪式，为一系列活动正式拉开序幕。

她在致辞时说，今年的主题表达了与家人朋友相聚的美满幸福，她希望与其他种族和外国旅客分享佳节的欢乐，从而推广我国的多元文化。

今年灯饰横跨新桥路、桥南路、余东旋街，并首次延伸到克罗士街上段，每条街都设有月饼和玉兔设计的灯笼，通过绚烂璀璨的灯饰，为牛车水一带增添中秋节的氛围。

除了市集与现场表演，牛车水庆中秋活动首次推出美食坊，将史密斯街变成热闹的美食街。为了吸引年轻公众，美食街将有16个摊位售卖来自多个地区的美食，像是本地嘟嘟糕、台湾夜市小吃与日式章魚小丸子。

大中国饼家运营总监郭威德（31岁）受访时说：“我希望随着旅游限制的放宽，配合一系列的中秋节活动，能为牛车水的商家带来更多人流，推动店面的销量。”

一系列庆中秋活动即日展开至9月25日，从星期六（27日）至9月10日的每个周末，也会于牛车水广场呈献舞台表演，以及举办广受欢迎的灯笼彩绘比赛。详情可游览www.chinatownfestivals.sg。