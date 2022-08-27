F1赛强势回归 观众人数将是创办以来第二高

（早报讯）因冠病疫情停办两年的F1新加坡大奖赛今年强势回归，至今售出的门票已超越2019年疫前的那一届，观众人数将创下2008年​赛事创办以来的第二高。

主管贸易关系的交通部长易华仁星期六（8月27日）在西海岸集选区国庆活动场边受访时说，这非常明确地说明国内外对这类体育赛事和娱乐的兴趣和需求。

他指出，今年的F1新加坡大奖赛售票情况强劲，已超出2019年的成绩。至于下来会再卖出多少门票，则取决于主办方能开卖的门票数量，同时要确保能维持活动的品质和访客体验。

“今年会是表现强劲的一年，入场人数会是新加坡承办F1赛事以来的第二高。”

易华仁说：“这清楚显示新加坡强势回归，并做好准备举办吸引国内外访客的世界级活动。”

新加坡旅游局、​​新加坡大奖赛公司和F1管理方今年1月宣布第四次续约，继续承办F1新加坡大奖赛至2028年。今年的赛期为9月30日至10月2日。

我国自2008年开始在滨海湾赛道主办F1赛事，过去12届的F1新加坡大奖赛总计吸引超过55万名海外观众，创造超过15亿元的国际旅游收入。2019年是疫情暴发前的最后一届，当届比赛吸引26万8000名观众，入场人数仅次于2008年的30万人。

易华仁透露，来自海外的观众一般占所有入场人数的约四成，今年也不例外，甚至有望超出这个比率。

他也提到，筹办F1新加坡大奖赛时，一般会有3万人参与其中，包括不同的承包商和服务员等。今年的情况大致相同，但会有另外900名工艺教育学院的学生加入。这是​​新加坡大奖赛公司和工艺教育学院合作计划的一部分，旨在让学生有机会参与F1赛事的事物。