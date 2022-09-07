南大和陈笃生医院研发机器人 助年长者与病患防跌

（早报讯）南洋理工大学和陈笃生医院研发平衡辅助机器人，协助年长者等平衡能力弱的人行走，防止跌倒的情况。病患也可以更安全地做复健。

这款平衡辅助机器人（Mobile Robotic Balance Assistant，简称MRBA）是可移动的辅助步行器，利用感应器等装置探测个人的平衡力。当使用者将失去平衡时，系在身上的安全绳索会反应并稳住他，避免跌倒的状况。它也可协助平衡力弱的人，安全地起身站立和坐下。

研究项目由设在南大李光前医学院的新加坡康复研究院展开，使用全国机器人计划拨款的280万元研究基金。研究团队自2018年起在医院等医疗机构进行临床试验，让约50名中风、脊椎受伤等患者使用辅助器。

参与者使用三天 无跌倒状况

团队发现，辅助器有助于病患更安全地行走并做复健，独立完成洗杯、倒水等日常活动。参与者在使用辅助器的三天内，没有发生跌倒的状况。物理治疗师也反映，使用辅助机器人可减少所需的人力来监督患者进行活动。

研究团队接下来将继续改进仪器的设计与功能，包括在社区与居家环境测试，提供更适合居家使用的款型。团队已通过南大企业公司NTUitive申请专利，打算与企业伙伴合作，希望在两年内把辅助机器人推出市场。团队预计将先推出在医院与医疗机构使用的款型。