印尼核准新加坡与雅加达飞航情报区协议 我国外交部表欢迎

（早报讯）印度尼西亚核准新加坡与雅加达飞航情报区协议，我国外交部对此表示欢迎，并期待另两项有关引渡逃犯和防务合作的协议也能获核准，让三项协议可同时生效。

我国总理李显龙与印尼总统佐科今年1月在印尼民丹岛出席新印领导人非正式峰会期间，共同见证两国政府代表签署协议和交换信件，承诺让扩大合作框架下的三项协议同时生效。这三项协议是有关调整新加坡与雅加达飞航情报区（Flight Information Region，简称FIR）范围的协议、双边引渡条约，以及防务合作协议与相关实施协议。

其实，新印两国早在2007年已签署引渡条约和防务合作这两项协议，但未获印尼国会批准而尚未生效。

我国外交部发言人星期四（9月8日）发表声明，对印尼核准新加坡与雅加达FIR协议表示欢迎，并期待另两项协议也能获核准，让三项协议可同时生效。

调整后的雅加达FIR，大致贴合印尼领空，而印尼将委托我国在调整后的雅加达飞航情报区的部分空域提供航空服务管理。这项FIR协议为期25年，经双方同意可延长。

FIR是各国负责向民航机提供飞航情报和预警服务的区域，由国际民航组织划定，与领空是不同的概念。新加坡FIR包括了部分的印尼领空，而我国一再表明，FIR不是主权问题。

调整FIR范围的协议在今年1月宣布后引起关注，有者担心是否会关系到领空主权或影响樟宜机场的运作。

李总理当时接受媒体访问时说，FIR协议是一项保证。印尼将航空服务管理责任委托给新加坡，即由樟宜机场来进行这项工作。这确保了樟宜机场在营运、维持安全的民用航空，以及长期增长和扩张的能力。