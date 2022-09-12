非法进口食品又威胁高喊非礼 女董事被判监罚款

（早报讯）未持准证从中国进口肉类和咸蛋等食品，批发公司女董事在执法人员上门调查时拒绝配合，不仅肉身挡门，还恐吓高喊“非礼”，逼迫执法人员交出口供书后，跟着当面撕毁口供书，星期一（9月12日）被判入狱四周和罚款5000元。

被告王淑（译音，40岁）面对五项控状，包括触犯卫生肉类和鱼类法令、动物和飞禽法令和威胁公务员等。她早前承认其中四项，另一项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告案发时是Thanksgiving Group公司的董事，但她未持有合法准证进口任何食品。

2020年7月29日上午9时许，移民与关卡局人员检查一个从中国运抵的集装箱时，探测到里头藏有未申报的食品，遂扣押这些食品并交给食品局调查。

集装箱内的约36公斤食品归被告所有，包括32.42公斤的香肠、鸭翅膀和牛肉干等，以及60个咸蛋。（食品局提供）

调查发现，集装箱内的约36公斤食品归被告所有，包括32.42公斤的香肠、鸭翅膀和牛肉干等，以及60个咸蛋。其中，三包香肠被发现有活生生的蛆虫。

同年10月29日，三名食品局人员上门到被告的公司展开调查，并录取被告的口供，但被告中途突然要求中止录口供。

两名食品局人员于是先离开房间，另一人留在里头尝试安抚情绪激动的被告。被告锁上房门和肉身挡在门前，扬言若对方不交出口供书，她就会大喊“非礼”。

食品局人员最后在被告威迫下交出口供书，被告接着当面撕掉口供书，才允许对方离开。