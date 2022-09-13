樟宜机场第四搭客大厦重开 首日有五航班起降

（早报讯）因冠病疫情关闭两年的樟宜机场第四搭客大厦即日起重新投入运作，重开首日，共有五趟航班在这个搭客大厦起降，乘客人数约1000名。

国泰航空公司的CX739航班星期二（9月13日）比原定时间提早约25分，在下午2时38分抵达新加坡，成为第四搭客大厦（T4）重开首日，第一趟在T4降陆的航班。

乘客在下午约2时50分陆续下机，樟宜机场集团高层包括总裁李绍贤到场接机，并为乘客献上花束。集团也特别为乘客准备礼品，还邀请乐队在抵境厅行李领取处为乘客献唱。

据记者观察，大部分乘客在下机后的15分钟内就完成通关，并在下午3时30分前顺利领取行李，全程不到45分钟。

在新加坡工作的香港人刘浩辉（48岁，资讯科技工程师）日前和妻子回香港探亲，星期二返新。他说，上一次使用T4搭飞机已是几年前的事。“我们在疫情期间也有回香港两三次，但都是使用第一和第三搭客大厦。今天能在T4降陆，感觉不错，满顺的，10分钟就完成通关。”

为确保T4顺利重开，樟宜机场集团自今年五月起，同航空公司、地勤、政府机构等进行了多次测试，确保设施、系统、流程和职员都准备就绪迎接乘客。约3000人参与了这些测试。

星期二在T4起降的包括国泰航空CX716航班以及大韩航空公司的KE643、KE644和KE645航班。

亚洲航空集团旗下四家子公司、宿雾太平洋航空、中国吉祥航空、济州航空、越竹航空、香港快运、越南航空、越捷航空和泰国越捷航空将在下来两周内将运作迁移T4。

T4重开后每年可接待1600万乘客人次，T2南侧的离境厅也会在10月11日启用。到时，机场每年可应付多达7000万人次，即机场疫前约八成的营运能力。