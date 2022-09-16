新成立严重哮喘登记处 助研发更好治疗方案

（早报讯）新加坡将设立严重哮喘登记处，收集本地严重哮喘病患的数据和病例，提高科研和临床人员对严重哮喘的认识，为病患研发更好的治疗和护理方案。

登记处由南洋理工大学李光前医学院、樟宜综合医院、中央医院和陈笃生医院共同成立，参与计划的医院将协助招募病患，登记处则会记录病患的匿名信息，包括基本人口信息、病史、哮喘发作情况、生物指标和治疗方案。研究人员也能向登记处工作组申请获取相关数据。

自2022年4月成立以来，登记处已收录139名严重哮喘病患的数据和病史，希望在年底以前收录至少200名严重哮喘病患的记录。

登记处由李光前医学院肺健康学术研究项目（TARIPH）管理，项目负责人李光前医学院乔狄默副教授（Sanjay Chotirmall）指出，目前全球关于严重哮喘的数据和治疗准则主要针对非亚洲病患，登记处收录本地严重哮喘病患的记录，将有助于了解亚洲病患的不同之处，协助评估更好的治疗方案。

本地每五名儿童和每20名成人中有一人患有哮喘，病患中则每20人就有一人患严重哮喘。严重哮喘的症状包括长期呼吸困难、咳嗽、胸闷和喘息等。

高思越副教授（左）透露，她希望登记处能提高人们对严重哮喘的意识，鼓励更多病患求医，避免出现哮喘病患死亡或需要急诊护理。（李冠卫摄）

新加坡严重哮喘登记处处长、中央医院呼吸病学与深切治疗部高级顾问医生高思越副教授指出，本地预计有1万2000名严重哮喘病患，但目前不到500人会到医院进行管理。她希望登记处能提高人们对严重哮喘的意识，鼓励更多病患求医，避免出现哮喘病患死亡或需要急诊护理。