本地最高档酒店未来一个月客满 一晚房费可超2000美元

（早报讯）新加坡最高档的酒店未来一个月客房基本已经预订一空，包括滨海湾金沙酒店和莱佛士酒店，而且很多客房收费每晚超过2000美元（2820新元）；在此之前，房费就已经达到了10年新高。

彭博社报道指出，这是因为未来30天，新加坡将会主办包括SuperReturn峰会在内的一系列会议，以及时隔两年后首次恢复举办的一级方程式（F1）大奖赛。厌倦了持续多年防疫限制的金融业者们齐聚新加坡，酒店房费因此飙升至了空前高位。

新加坡9月还将举办米尔肯研究院亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit）、福布斯全球总裁大会（Forbes Global CEO Conference）和数场加密货币活动，10月份举办游戏展会Gamescom Asia，繁忙的活动安排和其争夺亚洲金融中心地位的香港形成鲜明对比。

F1可能是更吸引人的活动。今年的夜间比赛将是自2008年首届赛事以来多人参与的一次。在赛道之外，娱乐阵容包括Westlife和Green Day的表演。今年晚些时候将来到新加坡的其他大牌明星还包括贾斯汀·比伯（Justin Bieber）、Maroon Five和Guns N' Roses。

SuperReturn峰会则是一场向每位出席者收取高达4000美元费用的会议盛事，人数上千的企业总裁、基金经理等将齐聚狮城。