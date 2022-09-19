资媒局与新科大设实验室 推动新一代通信研究

（早报讯）配合我国的未来通信研究及发展计划，设在新加坡科技设计大学的未来通信互联实验室将推动包括6G网络技术在内的新一代通信研究项目。

资讯通信媒体发展局与新科大协作成立的未来通信互联实验室（Future Communications Connectivity Lab），将是东南亚首个结合人工智能与6G技术的实验室，展开未来通信和新兴技术的研究，例如：全息通信、支持新一代无人驾驶汽车和无人机的智能感应技术等。

资媒局和国立研究基金会去年宣布投资7000万元，打造我国首个未来通信研究及发展计划。计划的其中一个项目是设立实验室研究新一代通信科技，并开发市场可使用的实际方案。

新科大将促进与新加坡科技研究局、南洋理工大学、新加坡国立大学和新加坡理工大学的协作。资媒局与新科大指出，20个研究与开发项目将获得资金，开发项目可包括运用在海陆空的移动技术。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期一（9月19日）在新科大为未来通信互联实验室主持开幕。她指出，要提升数码及通信连接性，政府须紧密同业界合作扩大5G生态系统，在各领域推动5G的使用。此外，政府也投入资源在研究与开发项目。未来通信互联实验室的设立旨在使我国朝未来通信技术的下一个阶段发展。

政府也计划提高宽带网络速度，支持虚拟实境和元宇宙等的发展。

为了栽培新一代通信领域专才，未来通信研究及发展计划已提供奖学金给14名本地学生修读硕士课程。我国也通过计划与负责6G网络旗舰计划的芬兰机构，以及韩国通信及信息科学院签署谅解备忘录。