嗑药报警后持刀砍三人 男子认罪

（早报讯）嗑药后报警称有人要杀他和母亲，狂汉冲出家门持刀砍向三人，再搭德士到金文泰警署大闹，结果被警员一枪制伏，星期二（9月27日）早上认罪。

这起轰动一时的随机伤人案发生在今年2月17日晚上8时40分左右。50岁的苏兆伟（译音）被指在金文泰1道第420A座组屋楼下砍伤一名41岁陌生男子后，搭德士到金文泰5道的警署外大闹。

苏兆伟共面对八项控状，包括持危险武器蓄意伤人、恐吓、蓄意伤害公务员、鲁莽行事危害他人安危等。

他星期二早上承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。

查案人员在金文泰警署外的案发地点放置证物牌和记录现场情况。（档案照）

调查揭露，案发当天早上，被告到芽笼购买并喝了咳嗽药水，还吃了安眠药才回家。

当晚8时25分，被告致电警方说：“有人要杀了我和母亲，我不知道怎么解释，可以不要再问我问题了吗？”。接着，他气呼呼地带着一把用报纸包着的刀出门。

他在金文泰1道第420A座组屋楼下游荡时，称听到声音叫他随机伤人，于是在见到路人走向他时，随即举起手中的刀追了上去。

第一名路人成功脱逃，但当一名41岁的受害者经过时，被告瞬间挥刀，对方用手挡，结果被砍伤手臂，吓得往附近的昇松超市跑去，被告追了一阵后才放弃。

被告接着又游荡了一阵子，见一名女子走向他时，再次亮刀，所幸女子成功逃走。

不久后，被告招了一辆德士，让司机送他到金文泰警署，车程约五分钟。

当德士来到警署附近的培童小学时，被告突然跳车，吓得德士司机急刹车，被告则摔落在路旁。他躺了数分钟，德士司机下车查看，惊见被告拿着一把刀。被告站起身后，举刀指着德士司机冲向对方，但后来又转移目标，走向警署。

德士司机马上跑回德士内，锁上车门，U转到警署外通知警员。数名警员命令被告把刀放下，被告却语无伦次地大喊大叫，接着突然挥舞着刀冲向其中一名20岁警员。

察觉被告的行为将对众人造成危险，一名警员一枪击中被告的左手臂，后者随即倒地。被告当场被捕，民防人员抵达后，确定被告无生命危险，接着把他送往国大医院接受治疗。