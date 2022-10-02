报纸包裹藏蔬菜堆下 有狮城客偷带鲜鸡入境

（早报讯）用报纸把鲜鸡肉包起来放进袋子，上面再放一堆蔬菜，上车后把袋子放脚边掩人耳目，有新山员工透露，一些新加坡人违例带鲜鸡回狮城而出此“奇招”。

《海峡时报星期刊》记者向数家当地超市和零售业者打听，自从6月1日起，马来西亚实施肉鸡出口禁令以稳定国内的鸡肉供应与价格后，每个星期都会有一些狮城客越堤买鲜鸡偷偷带回家。

新山拉庆巴刹的一名肉贩透露，有一名中年女顾客每个星期都会从新加坡到新山买鲜鸡。

“一些新加坡人会推着他们的菜篮过来，每次买一两只鲜鸡回去。我有熟客会把鸡用报纸包着，然后再放一些蔬菜，之后再用报纸包多一层。”

另一名商场超市店员说，鲜鸡的确很受新加坡客欢迎，而且要藏起来不难，通关时也不怎么检查这些用来采买日常用品的袋子。

仅供自己吃也属违法

在新山甘榜班兰巴刹卖鸡的业者则提到，有些狮城熟客不是买全鸡，而是鲜鸡的部位，而他留意到狮城客买的量不大，都是供自己吃的，不是买回去卖。

根据现有法令，入境新加坡时是不能携带这些肉类产品，即使只是供个人使用也不被允许。在没有执照下进口肉类，违例者可面对长达两年监禁，及高达五万元的罚款。

通关时若被发现会被要求丢掉

我国食品局指出，如果移民与关卡局人员发现旅客携带被禁的食物，会当场要求旅客丢掉。

根据食品局网站，从马来西亚抵境的旅客不能带任何牛肉、猪肉、羊肉和家禽，无论生的还是煮熟的都不行。海鲜类则可带最多五公斤的产品，这包括最多两公斤的冷冻且煮熟的蟹肉和虾肉。

另外，鸡蛋和生蚝也不能带进新加坡。蔬果是被允许携带的，但不能太多，必须是合理且仅供个人食用的份量。