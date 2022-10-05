【国会】家族理财办公室创造投资机遇和本地就业机会

（早报讯）单一家族理财办公室为本地带来投资机遇之外，也创造本地就业机会。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期三（10月5日）在国会答复淡滨尼集选区议员朱倍庆的提问时说，单一家族理财办公室（Single Family Offices）聘用顾问和投资领域专业人士，也通过与其他金融科技公司、法律专业人士和基金管理公司共事，间接创造就业。

此外，单一家办也为本地的起步和创业公司，及投资这些公司的本地基金扩充耐心资本（patient capital）。

“投资公司也能从家办管理层提供的战略指导中获益。一些家族也通过单一家办或相关机构管理投资及对本地社会活动和运动的贡献。”

陈圣辉也说，目前在本地的家办来自欧洲、美国和亚洲。个别家族之所以选择在本地创设家办，是因为新加坡提供亲商环境，以及与区域的联系，这让家办能以新加坡为基地，开拓本区域的投资机遇。

为了鼓励家办对本地企业投资，政府从2022年4月起要求新加坡家办拨出资产的10％或1000万元，用于本地投资，包括在本地交易所挂牌的证券，及未挂牌的本地公司私募股权投资。

新加坡金融管理局和企业发展局也通过一系列平台，为本地企业与包括家办在内的潜在投资者牵线。