调查：54%百万组屋买家从私宅“降级”

（早报讯）约30名负责百万元组屋交易的房屋经纪参与问卷调查，结果显示，约有54%买家是为从私宅“降级”到组屋。

为更了解百万组屋买家的特点，博纳产业（Propnex）研究团队对去年1月至今年8月间负责百万组屋交易的旗下房屋经纪展开问卷调查，共有约30人参与。

根据调查报告，出售私宅来购买百万组屋的买家的年龄，多数在40岁及以上，之前居住在公寓或有地私宅。他们购买百万组屋是为了在退休后，从面积较大的私宅，搬迁到规模较合适的房子。

约六成的百万组屋有两名或以上的买家争购。在这些交易中，买家为了成功购屋支付了至少5万元的现金溢价。有10%的百万组屋买家支付了超过10万元的现金溢价，27%的买家则没有支付任何现金溢价。

调查也显示，买家愿意支付百万元购买转售组屋的三大原因是单位位于高楼层、靠近地铁站，以及他们喜欢单位所在的市镇与邻里。

今年的百万组屋交易中，约33%的单位在10楼至20楼之间、超过42%是在20楼及以上。

另一个百万组屋的特点是单位面积较大，今年首九个月的百万组屋交易中，38%的面积超过120平方米、约53%的单位介于100至120平方米，其余9%的单位少于100平方米。

在房型方面，9%的百万组屋为四房式、64%为五房式，另有27%为公寓式单位。

根据博纳产业及政府网站Data.gov.sg的数据，截至星期一（10月17日），今年共有295宗百万组屋交易。