外交部呼吁国人推迟前往乌克兰和俄罗斯部分地区

（早报讯）考虑到乌克兰和俄罗斯安全局势加剧且不断演变，外交部再次呼吁新加坡人，推迟所有前往乌克兰的旅游计划，也推迟前往俄罗斯部分地区。

这包括俄罗斯南部的克拉斯诺达尔（Krasnodar）边疆区，以及贝尔哥罗德（Belgorod）、布良斯克（Bryansk）、沃罗涅日（Voronezh）、库尔斯克（Kursk）和罗斯托夫（Rostov）地区。这些地区最近实施“中等反应级别”（medium-response level），仅比戒严令低一级。

外交部星期二（10月25日）发文告说，中等反应级别地区的地方当局被赋予更广泛的权力，可将居民暂时安置到安全地区、在这些地区实行特殊的出入境制度和限制区域内的行动自由，以及限制车辆的移动和检查车辆。

外交部强烈建议在乌克兰或俄罗斯上述地区的新加坡人保持警惕，密切留意当地新闻，并且采取必要防范措施保护自身安全。尚未到外交部网站（eregister.mfa.gov.sg）登记的人，也应立即登记。

在俄罗斯的新加坡人如果需要领事协助，可联系新加坡驻莫斯科大使馆，电话是+7 499 241 37 02（办公时间）和+7 906 009 00 69（24小时热线）。他们也可联系外交部24小时值班办公室，电话是+65 6379 8800/6379 8855。