瑞信计划融资40亿瑞郎 公布战略转型计划

（早报讯）近期陷入危机的瑞士信贷（Credit Suisse）宣布计划发行新股和附加股筹集40亿瑞郎资金，加强集团的财务情况。

计划认购新股的投资者之一沙特国家银行（Saudi National Bank）已承诺投资最多15亿瑞郎，以获得9.9%的股权。从形式上计算，这项融资预计能让集团第三季的一级资本充足率（CET1）从12.6%提升到14%。

瑞信星期四（10月27日）发布文告宣布市场期待已久的融资计划和战略转型计划，也公布了第三季业绩。

集团第三季税前亏损3亿4200万瑞郎（4亿8700万新元），净营收同比大跌30%至38亿瑞郎。反映银行财务情况的一级资本充足率为12.6%，低于第二季的13.5%和去年同期的14.4%。

集团公布战略转型计划指出，要在未来三年大幅改革投资银行业务，减少风险加权资产；把集团的成本基础削减15%，到2025年减至145亿瑞郎。

集团第四季预计在全球范围减员2700人，其中1000人是自然流失，这占全球员工总数的约5%。集团不公布各个市场的具体细节，据了解新加坡市场共聘用3100人，减员的比率预料低于5%。

瑞信也达成协议，把证券化产品集团和相关融资业务的显著一部分转移给另类资产管理公司阿波罗（Apollo）和领先的固定收益投资管理公司PIMCO，这让集团把投行业务转向更稳定、资本密集度较低、以及以咨询为主的模式。

瑞信计划在2025年之前，把80%的资金投入到财富管理、瑞士的银行业务、资产管理和市场这四大块业务。

集团的财务目标包括在2025年把一级资本充足率提高到13.5%，在未来三年先达到13%。

瑞信集团首席执行官科尔纳（Ulrich Korner）在业绩文告中说，第三季以及2022年整体受到具挑战的市场和宏观环境冲击，投资银行的表现尤其疲软，“最近集团的表现让利益相关者失望。现在起我们要果断地把焦点放在客户和利益相关者的需求上。”

他说，新的综合模式会聚焦财富管理、瑞士的银行业务以及资产管理业务，将大幅改革投资银行业务，加强资本水平和加快成本转型。