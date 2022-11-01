文化奖得主何和应逝世

（早报讯）我国文化奖得主、现代画会创办人何和应星期一（10月31日）上午11时40分逝世，享年87岁，留下遗孀和一男三女。

遗孀鲁文莺（78岁）星期二（11月1日）接受《联合早报》访问时说，何和应在家里冲凉时突然睡着，送到盛港医院，医生诊断为年老衰竭，自然死亡。她说：“医生说他脑已死亡，即使救活了，也是植物人。我们很伤心，若他要走，我们留住他反而害了他。”

何和应在中国海南岛出生，移居新加坡，就读于华侨中学，师从陈文希与刘抗学习中西画。他自南洋大学中国语言文学系毕业后，从1964至1995年，执教于国家青年领袖训练中心，并有画室。

何和应是新加坡现代艺术的开拓者，1963年与六位同好举办第一次现代画展，1964年共创新加坡现代画会，在当时写实艺术为主流的年代，积极推广抽象艺术是体现出新情感、新思想的新型艺术。他以抽象表现主义艺术闻名，自始至终追逐“线条的生命，笔触的精神，色调的奥妙，结构的超脱。”

何和应在1996年负笈中国杭州修读研究生，继续钻研1990年代起投入的创意书法，将字体重组出新意或拆散字体，创作“半边书”。

他也是新加坡美术总会创始人兼会长、新加坡艺术协会会长，生前办过九次个展，2012年获颁文化奖。他发表过大量新加坡艺术发展的论文，收录在《美术论衡》，笔名有“子木”“甲丁”“且乙”等，出版《情家艺怪》《杭州日记》等文学作品。

何和应治丧处星期二下午3时起，设在盛港东道第324座多功能大堂，11月6日上午10时出殡。