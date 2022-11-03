工人党录制纪录片追溯后港区政治历程

（早报讯）工人党为庆祝成立65周年录制影片，回顾反对党重镇后港的历史和工人党在这区的政治历程。

工人党星期四（11月3日）在社交媒体上载纪录片“后港Hougang: The Documentary”的预告片，为后续发布纪录片完整版铺垫。工人党说，制作影片是为了向后港民众致意，影片也讲述“新加坡历史不可磨灭的一部分”。

完整影片将共分六章，片中使用英语、华语、潮州话和福建话，以基层角度讲述后港的历史和后港社区的政治历程。六个章节从追溯18世纪中期潮州移民从中国南来开始，到上世纪80年代政府征地与重新安置，及推行讲华语等政策对后港社区的影响，也讲述前议员刘程强1991年竞逐后港议席和从零建立新市镇理事会的困难，及后港居民树立起的社区精神。

片中收录过去和现在后港居民的心声，及历史学者、知识分子、政治家和工人党志愿者的评述，包括后港前议员刘程强、方荣发和现任议员陈立峰，以及网媒Jom总编辑瓦迪科（Sudhir Thomas Vadaketh）和英国伦敦大学学院大众史副教授弗罗斯特（Mark Frost）。

工人党传媒组主席、阿裕尼集选区议员贝理安说，后港的故事讲述的是潮州移民如何勤俭谋生，在这片土地上建立家园。

“但后港精神也有特别之处，就是坚持信念的勇气、扶助较不幸群体的责任感、沉着应对、‘一定行’的心态，和甘榜精神。新加坡快速现代化的同时，我们希望影片能让大家短暂停下脚步，铭记我们坚持的价值观。”

工人党1957年11月3日成立，是新加坡历史久远的政党之一。工人党2017年庆祝成立60周年时，推出影片“与新加坡同行：通往2011年之路”（Walking with Singapore: Road to 2011）。

“后港Hougang: The Documentary”完整纪录片预计在接下来几个月公映。工人党会在较迟时候发布更多详情。