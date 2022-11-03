南大设立以创校校长詹道存教授命名的教授席

（早报讯）南洋理工大学教职员、校友与校方的合作伙伴筹集300万元，设立以南大创校校长詹道存教授命名的教授席，进一步在校内推动和提升工程相关研究与教学工作。

南大星期四（11月3日）宣布设立“詹道存教授工程学职业发展教授席”（Cham Tao Soon Career Development Professorship in Engineering），以表彰处于职业生涯中期、且在工程领域取得杰出成就，并具备发展潜力的南大工程学院教职员。

获得这个教授席位的教职员将进行先进的研究和开发工作、举办探讨工程领域趋势和研究结果的研讨会、指导年轻研究员和学者，以及教授研究生或本科生课程。

詹道存（83岁）1981年出任南洋理工学院（Nanyang Technological Institute）创校校长。1991年，南洋理工学院与国立教育学院合并重组，发展为现今的南洋理工大学，詹道存在这期间继续担任校长职务，直到2002年12月。他在2007年获颁南大荣誉校长荣衔。

詹道存说：“这个教授席的设立除了有助年轻教职员开展更多研究项目，也为他们提供职业发展的机会……我很高兴我40年前创办的大学已经发展成为新加坡人引以为豪的世界级大学。”