（早报讯）谷歌云成立零碳委员会,为气候金融科技公司和起步公司提供指导和融资机会。

在星期四（11月3日）举办的新加坡金融科技节上，谷歌云宣布在“气候金融：零碳之路”项目（Point Carbon Zero Programme）中的最新进展。

首先，项目成立了顾问委员会来指导并推进企业的脱碳进程，委员会成员由来自星展银行、高盛（Goldman Sachs）和新加坡金融科技协会（Singapore FinTech Association）等12所专业机构的高级管理人员组成。

项目还将通过气候金融创业加速器（Climate Finance Accelerator），为气候金融科技公司和起步公司提供指导和融资机会，以扩大市场解决方案。

此外，几家高增长科技公司已加入谷歌云，通过平台的碳中和云基础设施和服务，创建他们的数码产品。

这个项目由谷歌云于7月与金融管理局联合推出，以促进未来三年亚洲气候金融科技解决方案的培育、采纳和创新。

谷歌云谷歌云新马区执行董事黄珍妮说，作为容易受到气候变化影响的地区之一，东南亚的数码经济预计将在2030年产生2000万吨的碳排放。通过“气候金融：零碳之路”项目，资金将流向亚洲的可持续发展项目，并为这里提供数码化解决方案，以最大限度地降低对环境影响。企业可将数码化转型和脱碳举措并驾齐驱。