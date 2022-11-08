QS亚洲大学排行榜：国大失去榜首排位 退居第二

（早报讯）根据一项亚洲大学排行榜，连续四年登上榜首的新加坡国立大学，被上年度排次位的中国北京大学超越，退居第二。南洋理工大学下滑两个名次，名列第五。

国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds（简称QS）星期二（11月8日）公布2023年亚洲大学排名。原本排在第五位的中国清华大学升至第三位。文告说，这是新加坡的大学九年来，首次失去亚洲榜首排位，也是七年来，两所大学首次没有排在首三名之内。

南大在上一轮排名中，与香港大学同列第三位，这次下滑至第五位。港大跌一个名次，排名第四。

这项排名有11个评估指标，包括大学在学术界的名声、雇主对大学的评价、教员与学生比例、论文平均引用次数、国际教员和国际学生的比率、拥有博士学位的教员比率、国际研究网络等。QS为760所大学进行评估。

不过，根据QS今年6月公布的2023年全球大学排名，国大名列全球第11，是亚洲大学中表现最佳的。北大和清华大学分别排全球第12名和14名。

QS发言人答复《联合早报》时指出，亚洲排名和全球排名的评估指标稍微不同，例如：在亚洲排名增添交换学生比率这个指标。亚洲排名和全球排名使用的指标分数占比也有差别，因此两者有些落差。

新加坡大学这次在亚洲排名略微下滑，主要是因中国顶尖大学崛起，在研究相关指标的分数增加。不过，在反映国际化环境的指标，新加坡大学的得分较高。国大和南大也继续稳坐“亚洲五大”，年比名次变化不大。由于前几所大学的竞争一向激烈，各大学表现的差距小。

这不是新加坡大学第一次在亚洲大学排名中被其他大学超越。清华大学在《泰晤士报高等教育特辑》2019年亚洲大学排行榜中登上榜首，国大则退居第二。清华大学和北京大学之后连续两年登上亚洲第一和第二。

国大发言人针对QS最新排名受询时说：“作为亚洲顶尖学府之一，国大会继续发展教育、研究、创新和企业的强项。放眼未来，校方将继续通过跨学科教育和终身学习计划，培养毕业生应对未来，并栽培有素质的教员与研究人员，在研究工作上发挥更大的影响力。”

南大发言人说，南大在《泰晤士报》、QS和《美国新闻与世界报道》等国际排行榜中列入全球40大内。“排名的年比变化是预料之中的现象，尤其当前几所大学之间的竞争保持激烈。校方以宏观的角度看待大学多年来在各个排行榜的表现。”