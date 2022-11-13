考前考卷被公开 南大218考生须重考

考卷提早20分钟被公开，218名南大心理学系学生须重考。

南洋理工大学大二心理学系学生上个星期一（11月7日）上午9时30分在学校礼堂进行期末考，但考试前大约20分钟，学校的学生学习平台Blackboard却推送当天的考卷问题。因此，校方要求受影响的考生重考。

南洋理工大学社会科学院副会长（学术）谢慧玟副教授回复《新明日报》询问时证实，有218名考生受影响，校方对于学生得重考表示歉意。

谢慧玟透露，该门考试是HP2200生物心理学课程的年底考试，在11月7日上午9时30分在学校礼堂进行，多数学生都到现场考试。不过，有部分冠病呈阳的学生参与了线上考试，由大学办公室负责线上监考。

不论是礼堂或线上考卷的考题都一样，且同步开始。

然而，学校后来得知在考试开始前，学生可在学生学习平台上找到这份考卷。

谢慧玟说：“我们对所发生的事情感到非常失望，我们对学生不得不重考表示歉意，但为了确保对每名考生公平，这是必要的。”

南大承诺：彻底审查考试程序

南大承诺，将彻底审查考试程序，适时采取必要措施。

谢慧玟说，南大将彻底审查考试程序，并采取必要的措施，以避免今后发生类似事件。

“学校已经联系了受影响的学生，整体来说，他们接受了重考是公平的做法。学校正在和学生们探讨一个合适的日期。”