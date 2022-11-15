本地银行调高房贷固定利率至4％以上

（早报讯）美国频频加息，本地利率也不断升高，本地银行调高房屋贷款固定利率至4％以上。

星展银行（DBS）和华侨银行（OCBC）前两天相继调高房贷固定利率，已有一段时间不提供固定利率房贷配套的大华银行（UOB）推出新配套。

星展为期二至五年的房贷固定利率现在是4.25％、华侨一年期和两年期的房贷固定利率调高到4.3％。大华推出的两年期固定房贷利率是4.5％，锁定期两年。

这一次调整前，星展为期二至五年的房贷固定利率是3.5％，华侨之前的一年期和两年期固定利率是3.35％和3.5％。

华侨银行房贷部主管潘玉莲回复《联合早报》询问时说：“因应市场需求，我们重新推出了固定利率配套。鉴于最近的利率上升，新的一年和两年固定利率配套现在的利率都是4.3％。”

潘玉莲说，屋主也可以选择和新元隔夜利率（SORA）挂钩的浮动利率房贷配套。“这对那些希望能更灵活预先支付房贷的屋主来说更具吸引力。”

星展银行发言人回复说，银行提供各种不同的房贷配套，包括固定、浮动以及结合固定与浮动利率的混合配套。

发言人指出，许多屋主预期美国将继续加息，因而选择固定利率配套。“我们较长期限的房贷配套，即三年、四年和五年的年利率为4.25％，与两年期的配套一样。那些希望寻求安心的屋主，可以选择更长期限的固定利率。”

发言人也说，愈来愈多屋主有意签订混合配套。“混合利率通常较固定利率低，借款人可以在不断变化的利率环境中更好地管理利息支出。”

星展的混合利率配套如今允许屋主把最高达70％的房贷额度选定为固定利率，其余则为特殊的浮动利率方案。之前的比率最高为50％。

大华也提供混合利率房贷配套。大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰受访时指出，假设三个月SORA复利是2.66％，其中一半的房贷是两年期固定利率，那么贷款的混合利率可能减少至3.93％。

陈光钰说：“全球利率持续上升，我们将继续密切留意市场情况，并定期评估我们的房贷配套，以确保在市场保持竞争力。”

屋主们担心美国继续加息而须要负担沉重房贷，早前美国联邦储备局已表明终点利率将比预期更高。

房贷咨询公司Mortgagewise.sg执行董事吴尚宇受访时说：“屋主们现在必须非常谨慎选择房贷配套。无论终点利率是多少，我们仍然认为加息周期即将结束，联储局将在未来三至六个月内暂停加息。”