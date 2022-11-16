李总理17日至19日赴曼谷出席APEC领袖峰会

（早报讯）后冠病疫情时代，全球极力修复经济，各经济体会如何引导经济迈向复苏备受关注。亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议将在这个背景下于泰国首都曼谷召开，李显龙总理也将参加会议。

这是APEC经济领导人会议自2018年之来，首次以面对面形式举行。当中一些领导人包括李总理在过去一周马不停蹄赴会，从柬埔寨金边的亚细安峰会，到印度尼西亚峇厘岛的二十国集团（G20）峰会，再到曼谷的APEC峰会，大家致力于恢复到疫情前的节奏。

总理公署星期三（11月16日）发表文告说，李总理将从11月17日至19日到曼谷出席由泰国首相巴育主持的第29届APEC经济领导人会议。

这是泰国第二次举办APEC经济领导人会议，上一次是2003年。今年会议主题为“开放、连通、平衡”（Open. Connect. Balance.），展现本区域敞开机遇之门、在各层面保持连通，以及追求平衡发展的决心。

总理公署指出，APEC经济领袖将讨论通过促进平衡、包容和可持续的增长，以及贸易与投资，来加速全球经济复苏的方法。这包括采纳创新的方式，例如“生物—循环—绿色经济模式”（Bio-Circular-Green（BCG）Economy Model）。

在曼谷期间，李总理也将同一些APEC领导人举行双边会晤。随行出访的包括总理公署、外交部和贸工部高级官员。

李总理出国期间，副总理兼财政部长黄循财出任代总理。

成立于1989年的APEC，旨在促进亚洲和太平洋地区各经济体之间的合作，成员包括美国、中国、日本、香港、中华台北等21个经济体。成员的国内生产总值（GDP）占全球的60％，贸易额则占全球一半。

我国政府支持多边主义，以及国际和区域合作，APEC作为多边机制，对新加坡非常重要。我国的货品贸易总量中，APEC经济体占超过75％。

受疫情影响，过去两年的APEC经济领导人会议都是通过视讯进行，2021年的东道主是新西兰，2020年是马来西亚。2019年的峰会因主办国智利国内动乱而取消。