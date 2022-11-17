砍青年后袭警 男子判监罚款

（早报讯）男子酒后拿菜刀砍伤青年背部，警员上门找他助查，试图叫醒他时，男子竟用脚猛踹警员，被判坐牢七个月又四周，罚款2500元。

被告苏明（25岁，译音）面对五项包括用利器蓄意伤害他人、抵触社团法令（Societies Act）以及冠病19（临时措施）2020条例等控状。

案情显示，被告在2020年7月14日晚上9时，约了朋友喝啤酒和烈酒，隔天凌晨2时45分才醉醺醺地回到安谷路（Anchorvale Road）第307D座组屋住家。

被告凌晨3时经过组屋底层，看见三名在抽烟聊天的青年，大约10分钟后不知何故返回组屋底层，手握菜刀，向三名青年大喊自己来自私会党，并在他们逃跑时，将其中一名青年的背部砍伤。

青年事后报警，到医院治疗，幸好伤势不严重，背部有5公分长的伤口，缝了三针，病假五天。

警方派出一群警员，凌晨5时05分抵达被告住家，被告父亲开门后，警员到被告房里试图问话。其中一名警员尝试叫醒被告，但被告不合作。该警员于是拍打被告大腿，怎料被告猛踢警员。

被告除了对警员动粗和砍伤人外，还在2020年6月9日晚上11时，违例与另14人为朋友庆生，他也承认在2019年6月至2020年7月15日间参加私会党。