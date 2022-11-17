A水准化学考卷出错 各初院收卷时间不同引争议

（早报讯）A水准H2级化学第三试卷中，第五题的化学结构图在出题时画错，个别初级学院的考官用不同的方式指导考生纠正考题的错误，而且没有统一考试结束收卷的时间。不少考生在考试结束后，上网质疑各初院的收卷时间不统一，影响了全国性考试的公平性。

全国A水准H2级化学第三试卷于星期三（11月16日）早上8时至10时进行。考试结束后，一名考生在Reddit网站上贴文，指试卷第五题出题错误，在考试开始前，考官在全部考生的桌上放了一张粉色的更正纸条，以文字指导学生修改错误。

考生纷纷在帖上留言，分享个别初级学院考官处理的方式不一，有些初院的考官会拿着正确的化学结构图，到每个考生的座位亲自解释。另一些考官则是在考试进行到一半时，要求每位考生停笔，纠正错误，这个过程干扰了一些考生。

四名考生接受《联合早报》访问时证实，A水准H2级化学第三试卷中，第五题的化学结构图画错，其中一个化学结构图的氢，画在了错误的位置。

受访的考生说，因为问题涉及反应机理（reaction mechanism），化学物是否画在对的位置非常关键，化学结构图是否正确会影响最终的答案。

不过，第五题不是必选题，若考生不想做第五题，也可选择解答第四题。

考试结束后，一名考生在Reddit网站上贴文，指试卷第五题出题错误。（网页截图）

不少考生不满意新加坡考试与评鉴局（SEAB）在发出考卷后才纠正出现的错误，而且没有指示所有考官统一的处理程序，导致个别考官延迟收卷时间，让一些考生有额外的答题时间，影响了全国性考试的公平。

《联合早报》正在向新加坡考试与评鉴局了解更多详情。