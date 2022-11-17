A水准化学考试收卷时间不同 考评局：会确保评估公平

（早报讯）个别初级学院的考官用不同的方式指导考生纠正A水准H2级化学第三试卷中的错误，而且没有统一收卷时间引起考生议论。新加坡考试与评鉴局表示，将与剑桥大学国际考评部合作，评分时会将事件纳入考量，以确保评估的公平性。

《联合早报》早前报道，A水准H2级化学第三试卷于星期三（11月16日）早上8时至10时进行。但试卷第五题出题错误，在考试开始前，考官用不同的方式纠正错误。有些初院的考官会拿着正确的化学结构图，到每个考生的座位亲自解释。另一些考官则是在考试进行到一半时，要求每位考生停笔，纠正错误，这个过程干扰了一些考生。

各初院的考官也根据各自的判断，给考生最长14分钟的答卷时间。

新加坡考试与评鉴局回复《联合早报》询问时证实，A水准H2级化学第三试卷中，第五题的化学结构图在出题时画错，影响两道各占一分的小题。第五道题不是必选题。

考评局发现错误后，安排考官在分发考卷的同时，也在全部考生的桌上放一张更正纸条，以文字指导学生修改错误。

在考试进行时，一些考官向考评局了解更多有关更正的详情，当局于是将正确的化学结构图发给各考官。若考官判定有需要向学生进一步解释如何纠正错误，可先指示考生停笔，加以解释，再延后收卷的时间。

考评局表示，将与剑桥大学国际考评部合作，评分时会将事件纳入考量，以确保评估的公平性。此外，当局也将检讨发布更正的程序，避免类似事件再次发生。