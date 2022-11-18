李显龙总理呼吁APEC成员 携手促进均衡及可持续的增长

（早报讯）在全球经济前景依旧不明朗的背景下，亚太经济合作组织（APEC）须继续推进自由和开放的贸易流通，发展数码经济为企业和人民赋能，为社会寻求均衡和具包容性的增长。

李显龙总理星期五（11月18日）早上在泰国曼谷举行的APEC领导人会议首场非正式会议上，提出上述观点。

李总理说，地缘政治紧张、通货膨胀和供应链受干扰带来新的风险，而低收入家庭和中小企业将首当其冲。有鉴于此，APEC经济体须携手合作，促进可持续和包容的增长。

这场会议的主题是“寻求均衡、包容和可持续的增长”（Balanced，Inclusive and Sustainable Growth）。李总理指出，促进自由和开放的贸易流通是APEC“存在的最重要理由”（raison d’etre），他能够理解经济体对在岸生产的意愿提高，但冠病疫情的经验显示，没有经济体可以完全自给自足。

李总理说：“我们必须一起合作改善全球供应链的韧性和开放程度。我呼吁APEC经济体共同解决供应链瓶颈和创造一个支持供应链效率、连通和确定性的环境，并在获取科技和建立技能等方面与私人领域合作。”

他也认为，疫情加速了数码化的进程，但国际规则落后于发展步伐。APEC可通过制定数码规则和促进跨境数码流通，为这方面的发展指引方向。

目前，新加坡已和澳大利亚、智利、韩国和新西兰等APEC经济体达成数码经济协议。李总理说，这些协议有助推动数码运作，以提高生产力和降低生意成本。

李总理也认为，各经济体须确保社会所有阶层参与并从经济增长中受惠。在这方面，“新加坡正在协助本地中小企业推行数码转型，例如提供渠道调派研究员到中小企业，加强它们的创新能力。我们也加紧让人民掌握应对未来经济的技能和知识，包括通过提升项目帮助科技业的员工。”

他说，通过集体领导的方式，APEC可扮演重要角色，为经济体取得均衡、包容和可持续的增长。