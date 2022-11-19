李显龙总理：中美紧张局势虽未降温 习拜会是正面发展

（早报讯）中美关系紧张的局面虽未降温，美国总统拜登和中国国家主席习近平在二十国集团（G20）峰会场边会面是正面的发展，让两国承认须尝试让关系稳定下来。

在泰国曼谷出席亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议的李显龙总理，星期六（11月19日）总结访问行程并接受新加坡媒体访问时，提出上述观点。

询及本区域连续举行亚细安峰会、G20峰会和APEC经济领导人会议后，是否让中美关系引致的地缘政治紧张局势有所降温，李总理说：“我不认为局势已经降温。我认为习拜会是一个正面的发展，但双方在解决问题和扭转局面上有很长的路要走。不过，至少两国承认有必要尝试让关系稳定下来，并且不希望与对方碰撞，这是正面的。”

他也认为，国际峰会对小国的好处是让各国官员在筹备的过程中能够有所接触。此外，各经济体领导人在场上和场外面对面的交流，小国也更能让大国了解它们关注的议题。

李总理说：“从小国的角度看，我们非常重视这个表达观点的机会，并且与多名领导人会面，保持联络。这让他们聆听到我们关注什么课题，以及希望如何让世界前进。”

APEC经济领导人会议是相隔四年后再次以面对面形式举行。这期间，李总理分别在场边与中国国家主席习近平、香港特首李家超，以及沙特阿拉伯王储穆罕默德会晤。

针对新加坡与中国的合作关系，李总理受访时指出，如今大环境比较复杂，但我国如果能够与中国保持互信，维持良好的双边关系，中新的合作范围和潜能还是很大。

“当然，有些范围比较敏感，有些比较不容易推动，但是可以推动的地方其实不少，而且双方的意愿都很坚强。所以我相信，我们可以继续加深与中国的交流。”

至于中美在本区域的竞争加剧对中新合作的影响，李总理指出，中美摩擦给我国带来的问题是不争的事实。“双方都说我们不希望第三国家选边站，但是讨论具体问题时，大家都希望在国际上有多一些朋友。在这样的情况下，我们只能尽量谨慎地向前行。其实每个国家都知道，我们向前走是为了照顾新加坡的利益。”

李总理说，新加坡友善对待所有国家，同时捍卫我国自身的重要利益，不会伤害其他国家的利益。如此一来，新加坡与各国才有合作发展的空间。

李总理已于19日下午回返新加坡。