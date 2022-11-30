文礼砍人案 两青年判坐牢鞭刑

（早报讯）两青年在文礼组屋区埋伏持刀砍人案，法官指两名被告曾获得机会改过，但仍再犯下严重罪行，必须严惩阻遏再犯，判他们各坐牢36个月及打鞭六下。

莫哈默·沙吉（21岁）和20岁同谋早前承认犯下持危险武器蓄意重伤他人，以及参与私会党等罪状，法官星期三（11月30日）发表判决。

尽管评估报告显示两人适合判入青年改造所，但法官指两人犯下严重罪行而且预谋干案，埋伏在组屋楼下等受害者出现并狠狠对付他。基于这些原因，虽然两名被告是青年罪犯，阻遏他们再犯比改造更重要。

法官指沙吉接受过缓刑监视，同谋也曾被判入青年改造所，但仍没改过自新，因此不适合被判入青年改造所。

20岁的同谋面对其他抵触公路交通法令等罪状，被判多坐牢三个月、罚款1800元，以及出狱的一年内，不准持有或考取各级驾驶执照。由于他加入私会党时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不可透露他的身份。

《联合早报》早前报道，沙吉于2022年2月发现女友与另一名男子普拉文（23岁）传手机信息聊天后感到震怒，从此与普拉文结下梁子，找来同个私会党的同谋计划攻击对方。两人决定在4月6日趁普拉文出席朋友的婚宴时下手，当天埋伏在组屋区，看到普拉文和友人萨兰（22岁）在停车场下车后，冲向他们挥刀猛砍。

事发经过的视频随后在社交媒体流传，警方立刻展开搜捕，两人隔天决定自首。普拉文和萨兰重伤送院，所幸两人没有永久性伤势，目前已经痊愈。