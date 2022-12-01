南大设1亿6000万元研究中心 运用数码工具进行分子分析

（早报讯）医生和研究员未来或可使用手机摄像头，随时随地分析血液样本来识别出引发不同疾病和感染的分子。

教育部长陈振声星期四（12月1日）为南洋理工大学的数码分子分析与科学研究中心（Institute for Digital Molecular Analytics and Science，简称IDMxS）主持开幕。

这个耗资1亿6000万元的新中心，着重于使用信息技术和数据科学来推进生物分子分析背后的科学，为实时监测和分析健康或环境信息的发展铺路，如同目前人们在手机上获取实时交通信息。

新中心坐落于南大实验医学大楼内，将在10年内获得约1亿6000万元的资助，当中9400万元来自教育部，其余则分别由南大和新加坡国立大学投入。

研究中心创办主任、南大材料科学与工程学院的格罗夫斯（Jay T. Groves）教授受访时透露，中心目前正在研发可通过手机摄像头分析血液样本的检测器。这意味着，医生未来可在抽取病患的血液样本后，能立刻使用智能手机的摄像头分析样本，得到准确的实时结果。

中心希望在接下来10年内完成这个工具的开发和测试过程，并推出市场让公众使用。

除了为本科生提供分子科学和信息技术的跨学科课程，中心也会资助超过30名博士生，目前有四人已开始他们的研究。