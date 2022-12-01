我国先驱画家张荔英油画再创画家拍卖新纪录

（早报讯）我国先驱画家张荔英的油画《静物：红毛丹、山竹和黄梨》星期三晚（11月30日）在佳士得（Christie’s）香港秋拍20及21世纪艺术晚场上，以1305万港币（约227万2460新元，包含佣金）成交，创下画家新拍卖纪录。

这是三个月内，张荔英油画又创画家拍卖新纪录。苏富比（Sotheby's）8月28日在本地举行的拍卖会上，张荔英油画《小船和店屋》也拍出201万6000元新纪录。张荔英静物油画《中秋节》在佳士得香港2021年秋拍以177万元成交，和其他本地画家创下拍卖新纪录。

张荔英的《静物：红毛丹、山竹和黄梨》尺寸54x65厘米，创作于1960年代，成交价比估价（500万到700万港币）高许多。推动新加坡艺术的画廊“集菁艺社”总监何劭斌受访时说，张荔英（1906－1993）生前不怎么卖画，逝世后，由李氏基金将大部分作品捐献国家，所以，市场上极少见到她的作品。

何劭斌说，新加坡国家美术馆2020年11月27日至2021年9月26日举行张荔英20年来首个大型回顾展“此心安处——张荔英艺术展”，引发了本地不少藏家对她的艺术深感兴趣。另外，张荔英出身名门，父亲张静江是孙中山革命伙伴的故事，肯定会引起中国藏家的兴趣与认可。他说：“张荔英屡创拍卖新纪录会刺激新加坡藏家出价不再像以往那样保守。”

何劭斌将张荔英与留法的中国女画家潘玉良（1899－1977）作比较：两人油画风格接近，但张荔英画价远比潘玉良画价（约四五百万新元）便宜，更有上涨的空间。