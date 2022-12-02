改善病床吃紧 本地医院利用人工智能预估病患留院长短

（早报讯）冠病疫情暴发以来，床位吃紧问题一直备受关注。为改善这一情况，NUHS研发了由人工智能驱动的实时监测系统来预估病患的住院时长，降本增效地利用床位资源。

新加坡国立大学医学组织（简称NUHS）举办的2022年新加坡医疗保健人工智能数据科技展（Singapore Healthcare AI Datathon and Expo 2022），目前在国立大学文化中心举行。

为期一周（11月28日至12月4日）的科技展介绍了本地医疗保健领域，各种前沿的人工智能项目。NUHS耗时三年，研发的名为“进击人工智能”（Endeavour AI）的实时监测系统，星期五（12月2日）首次在展会上亮相。

这一算法驱动的系统是全球首例，今年3月获批正式在医院投入使用。

这个设备的界面可同时收集各个病患的挂号时间、病情缓急、等候时长等信息，并汇总成各时段的病患人数，病房的占用率，和出入院人流量。

结合新一代电子医疗档案系统，它通过智能算法读取海量病历上的文字、图片和数据，多维度地考量每位病患的体征、用药、病情发展、出院后的看护条件，来预测他们的住院时长，协助医护人员更合理高效地安排床位。

当急诊部门人流超荷，监测设备的相应指标会从绿变为红色，向医生发出调整预警并增援。

系统推行后，就医等候时间缩短了30分钟到一两个小时，有效缓解了早上8时到晚上6时高峰时段的床位吃紧问题。