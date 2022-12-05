郭庆亮与古玛拉沙米获2022年新加坡文化奖

文 /
黄向京

发布 / 2022年12月5日 6:30 PM

总统哈莉玛（前排左三）、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（前排左二）、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（前排右二）等，与本年度文化奖得主资深戏剧导演、编剧郭庆亮（后排左三）和印度舞团Apsaras Arts艺术总监阿拉宾·古玛拉沙米（Aravinth Kumarasamy，后排左四），以及青年艺术家奖得主——（后排左起）长笛演奏者许凯翔、动画制作人曾源培、视觉艺术工作者何锐安和音响设计师郭宁如在总统府合影。（梁麒麟摄）
总统哈莉玛（前排左三）、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（前排左二）、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（前排右二）等，与本年度文化奖得主资深戏剧导演、编剧郭庆亮（后排左三）和印度舞团Apsaras Arts艺术总监阿拉宾·古玛拉沙米（Aravinth Kumarasamy，后排左四），以及青年艺术家奖得主——（后排左起）长笛演奏者许凯翔、动画制作人曾源培、视觉艺术工作者何锐安和音响设计师郭宁如在总统府合影。（梁麒麟摄）

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（早报讯）2022年度新加坡文化奖颁给资深戏剧导演、编剧郭庆亮与印度舞团Apsaras Arts艺术总监阿拉宾·古玛拉沙米（Aravinth Kumarasamy）。他们都是56岁，曾获青年艺术家奖，星期一（12月5日）傍晚在总统府从总统哈莉玛手中接过大奖。

文化奖今年进入第43届，由国家艺术理事会主办，是新加坡最高荣誉的艺术奖，表彰艺术家的卓越成就和贡献。它自1979年颁发以来，来自不同艺术领域的得奖人共有132位。

颁奖礼同时颁发青年艺术家奖，今年共有四名得主，他们是：音响设计师郭宁如（35岁）、视觉艺术工作者、作家何锐安（32岁）、动画制作人曾源培（31岁）和长笛演奏者许凯翔（33岁），由文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉颁奖。

青年艺术家奖自1992年起，颁发给35岁以下，具才情与领导才能的年轻艺术工作者，至今共有173名得主。

文化奖和青年艺术家奖得主分别获得8万元和2万元奖金。

颁奖礼上也追思在今年逝世的三位文化奖得主——印度古典舞蹈家善达·巴斯卡（Santha Bhaskar）、诗人和小说家拉迪夫·莫哈末 （Mohamad Latiff Mohamad）和视觉艺术家何和应。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在文化奖颁奖礼开始前，用手机与本年度文化奖得主——（前排右起）资深戏剧导演、编剧郭庆亮和印度舞团Apsaras Arts艺术总监阿拉宾·古玛拉沙米（Aravinth Kumarasamy），青年艺术家奖得主——音响设计师郭宁如、（后排右起）长笛演奏者许凯翔、视觉艺术工作者何锐安和动画制作人曾源培，以及（前排左一）贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲合拍。（梁麒麟摄）

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