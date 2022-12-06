东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔首次对新加坡进行国事访问

（早报讯）东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔博士应我国总统哈莉玛邀请星期二（12月6日）访新，这是东帝汶政要首次对新加坡进行国事访问。

今年是东帝汶独立20周年，也是新加坡与东帝汶建交20周年。

据外交部星期二发布的文告，拉莫斯—奥尔塔（Jose Ramos-Horta）星期四（8日）将到总统府出席欢迎仪式，他随后会分别与哈莉玛总统和李显龙总理会面。

拉莫斯—奥尔塔访问期间，哈莉玛总统也将为他设国宴，而李总理则会为他举行正式午宴。

东帝汶刚在上个月的亚细安峰会上，获得亚细安原则上接受成为第11个成员国，并正式获授观察国身份。参与峰会的李总理当时说，亚细安为此应协助东帝汶的能力建设，并与外部伙伴合作推进这方面的工作。

新加坡一直以来都支持东帝汶的发展，自2000年起，已有超过800名东帝汶官员参与了新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme）的课程。

今年4月第二度出任东帝汶总统的拉莫斯—奥尔塔，还会在第45届新加坡讲座发表演讲。

新加坡讲座系列由尤索夫伊萨东南亚研究院主办，旨在让世界政治家和领导人就具有区域意义的课题，在我国向更多人展示他们的见解。上一个演讲的是2018年访问新加坡的中国总理李克强。

此外，我国将按照外交惯例，以拉莫斯—奥尔塔的名字，为一新品种胡姬花命名。拉莫斯—奥尔塔之后也会参观位于樟宜的新生水访客中心。

这次随同拉莫斯—奥尔塔出行的有东帝汶外交和合作部长马格诺（Adaljiza Magno）、经济事务统筹部长阿马拉尔（Joaquim Amaral），以及多名国会议员和高级官员。