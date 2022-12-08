新培育石斛兰 以东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔命名

（早报讯）东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔博士首次对新加坡进行国事访问，我国以他的名字为一株新培育的胡姬花命名，并种植了两国土生树木象牙树，纪念建交20周年。

拉莫斯—奥尔塔（Jose Ramos-Horta）星期四（12月8日）早上到国家胡姬园出席胡姬花命名仪式和植树仪式。陪同他的是总理公署部长兼外交部和教育部第二部长孟理齐博士。

名为若泽·拉莫斯—奥尔塔石斛兰（Dendrobium Jose Ramos-Horta）的胡姬花，由牛角石斛兰和Kiyoshi Blue石斛兰配种而成。

根据国家公园局的资料，这一品种的胡姬花生命力旺盛，可常年开花。半拱形的花序长约60厘米，可开出25至30朵左右排列整齐的花，每朵花宽度大概5.5厘米。

若泽·拉莫斯—奥尔塔石斛兰天鹅绒般的紫色花瓣和唇瓣，与洋红色萼片相得益彰。

胡姬花命名仪式是我国外交的独特传统，自1957年就开始以来访贵宾的名字为新品种胡姬花命名。

为纪念新加坡和东帝汶建交20周年，我国也在新加坡植物园为拉莫斯—奥尔塔种植一棵象牙树（Diospyros ferrea）。

象牙树属于柿树科，是新加坡和东帝汶等东南亚地区的土生植物。象牙树木结实坚硬，可抵御恶劣的天气条件。