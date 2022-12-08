新加坡为东帝汶推出技术援助配套 培训超过300名官员

（早报讯）新加坡为东帝汶推出特别技术援助配套，培训超过300名东帝汶官员，以协助东帝汶建设能力，准备好加入亚细安。

东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔（Jose Ramos-Horta）博士到我国进行国事访问之际，我国外交部星期四（12月8日）宣布推出“新加坡—东帝汶亚细安就绪支援”配套（Singapore-Timor-Leste ASEAN Readiness Support，简称STARS）。

支援配套共涵盖七个课程，主要分为两方面——亚细安知识与技能培训，以及教育能力建设。

亚细安知识与技能培训旨在协助东帝汶官员有效地参与亚细安会议，涵盖英语交流、写笔记与报告和协商方面的课程。预计超过200名东帝汶官员能从中受益。

教育能力建设课程则是要支持东帝汶教育系统的发展，帮助年轻一代加入亚细安共同体。

新加坡将为大约100名东帝汶教师、学校行政人员和教育官员在技术与职业教育培训，以及学校行政和课程发展方面，提供“培训员培训”（Train-the-Trainer）项目。

我国星期四早上在总统府举行检阅礼欢迎拉莫斯—奥尔塔，他随后分别与哈莉玛总统和李显龙总理会晤。

根据外交部的文告，双方在会面时重申了新加坡和东帝汶亲切与长远的关系，新加坡也将致力于通过能力建设项目支持东帝汶发展，并欢迎更多东帝汶官员参与新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme）。

李总理也重申新加坡原则上支持东帝汶成为亚细安成员国，并承诺与其他亚细安国家进行建设性合作，为东帝汶的加入制定基于客观标准的路线图。

李总理中午为拉莫斯—奥尔塔举行了正式午宴，出席午宴的我国政要有外交部长维文医生、总理公署部长兼外交部和教育部第二部长孟理齐博士，以及人力部长陈诗龙。

东帝汶代表则包括外交和合作部长马格诺（Adaljiza Magno）和经济事务统筹部长阿马拉尔（Joaquim Amaral）。

哈莉玛总统当天傍晚会为拉莫斯—奥尔塔设国宴。