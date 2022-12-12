助售百万元饮料至朝鲜 百佳前经理判监五周

（早报讯）为了达到销售目标，百佳国际的一名前经理售卖总值129万元的罐装饮料给出口商，由对方转运至朝鲜，被判坐牢五周。

被告潘思锡（59岁）星期一（12月12日）承认抵触进出口条例的四项罪名，余24项罪状交由法官下判时一并考虑。

根据进出口条例，新加坡禁止国人和任何身在本地的人，与朝鲜进行某些特定商品的交易，包括武器、奢侈品等。联合国对朝鲜实施经济制裁后，2017年11月8日起，新加坡禁止与朝鲜的所有商品贸易，包括进口到我国、输出到朝鲜，以及过境我国的商品。

被告自2009年起在百佳（Pokka）国际担任经理，负责与自动贩卖机公司、批发商等顾客交涉。

2017年11月至2018年9月期间，被告售卖百佳的罐装饮料给四家出口商，再由出口商转运至朝鲜，售卖的饮料总值129万5162元。

这四家出口商是Tan Quang Singapore、Baron & Baron、A-Linkz Marketing，以及123 Duty Free私人有限公司，购买的饮料包括草莓牛奶、甜瓜牛奶和牛奶咖啡等。

被告清楚知道新加坡对朝鲜实施经济制裁，却还继续违法。案情显示，被告没从中赚取佣金，但百佳国际给他设定125万元的每月销售目标，这些交易协助他达标。

《联合早报》询问百佳国际了解更多详情。