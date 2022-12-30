领花红存银行 人龙久等数小时

（早报讯）岁末不少机构、公司陆续派发年终花红，国人纷考虑开新户头或是放定存享高利率抗通胀，银行大排长龙有者甚至得等上四小时。

许多人在这段期间陆续领到花红并开始为来年的财务作规划，有不少人就选择趁着目前各大银行开出高促销利率，开新的定存或是配套型户头。

记者日前到淡滨尼和大巴窑一带观察银行排队的情况，一大早还没开门就有至少十多二十人在银行外排队等着领号码。到了中午各家银行内也坐满了顾客。

陈姓女公众（45岁，主妇）说，这两天因为有事须到华侨银行处理，结果发现前面有超过60人等候，等了将近四小时才轮到她。记者下午走访华侨银行另一间分行时，也被工作人员告知前面有超过30名顾客，预计要等至少两小时。

大巴窑的大华银行则是在门口贴上告示，除了关门前的两小时就停止发放号码牌，也限定每位客户只能办理最多五宗与定存促销相关的存款或交易。

本地三大银行目前都开出多年来最高定存利率。星展银行这个月初就大幅调整现行定存利率（board rates），从之前最高的1.7%几乎翻倍至3.2%。这也是本地银行现行定存利率最高的。

华侨银行一般客户最高促销利率可达3.55%，贵宾客户最高甚至可达3.9%。大华银行则推出六个月定存促销，金额从1万元起，利率介于3.55%至3.95%。

李姓女公众（61岁，行政）星期三（12月28日）到大华银行想要将部分存款连同花红放入定存，被告知可能要等两小时。

“我不懂得上网弄户头，还是到银行比较容易。现在处理好过等明年1月来，靠近农历新年人更多。”

其他银行过去一个多月也纷纷上调定存促销利率吸客，多家开出4.0%或更高，当中以联昌国际银行4.15%的最具吸引力。