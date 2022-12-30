国大医学组织回应淡马亚：公共医院经营A级病房未蒙受亏损

（早报讯）本地传染病专家淡马亚在个人社媒声称，我国政府为入住公共医院Ａ级病房的外籍病患提供巨额医疗津贴，以致蒙受数百万元的亏损。新加坡国立大学医学组织澄清，外籍病患仅占极少数，而经营A级病房并没有蒙受亏损。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授日前在社交媒体平台TikTok发布视频回应网民留言，说明为什么应该取消A级病房。

他声称，若参考建屋发展局的资助模式，政府目前为住在公共医院Ａ级病房的富裕外籍人士提供巨额医疗津贴，而这些外籍病患支付的医药费比在私人医院低得多。“取消Ａ级病房，政府就不会蒙受数百万元的亏损。”

淡马亚也是新加坡国立大学杨潞龄医学院医学系教授，以及国大医院感染科高级顾问医生。

国大医学组织星期四（12月29日）在脸书发文，指淡马亚的个人看法不代表国大医学组织及旗下机构的立场。贴文中说，公共医院的不同病房等级，旨在为新加坡人提供更广泛的选择。

国大医学组织也澄清，到国大医学组织求诊的病患中，外籍病患仅占极少数，而经营A级病房并没有蒙受亏损。

贴文也强调，作为公共医疗系统的一部分，国大医学组织的首要任务是照顾新加坡人，确保他们获得良好且负担得起的医疗服务。