国大医学组织回应淡马亚：公共医院经营A级病房未蒙受亏损

文 /
刘智澎

发布 / 2022年12月30日 3:26 PM

更新 / 2022年12月30日 3:28 PM

新加坡国立大学医学组织星期四在脸书发文回应本地传染病专家淡马亚，指他的个人看法不代表国大医学组织及旗下机构的立场。（王彦燕摄）
新加坡国立大学医学组织星期四在脸书发文回应本地传染病专家淡马亚，指他的个人看法不代表国大医学组织及旗下机构的立场。（王彦燕摄）

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（早报讯）本地传染病专家淡马亚在个人社媒声称，我国政府为入住公共医院Ａ级病房的外籍病患提供巨额医疗津贴，以致蒙受数百万元的亏损。新加坡国立大学医学组织澄清，外籍病患仅占极少数，而经营A级病房并没有蒙受亏损。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授日前在社交媒体平台TikTok发布视频回应网民留言，说明为什么应该取消A级病房。

他声称，若参考建屋发展局的资助模式，政府目前为住在公共医院Ａ级病房的富裕外籍人士提供巨额医疗津贴，而这些外籍病患支付的医药费比在私人医院低得多。“取消Ａ级病房，政府就不会蒙受数百万元的亏损。”

淡马亚也是新加坡国立大学杨潞龄医学院医学系教授，以及国大医院感染科高级顾问医生。

国大医学组织星期四（12月29日）在脸书发文，指淡马亚的个人看法不代表国大医学组织及旗下机构的立场。贴文中说，公共医院的不同病房等级，旨在为新加坡人提供更广泛的选择。

国大医学组织也澄清，到国大医学组织求诊的病患中，外籍病患仅占极少数，而经营A级病房并没有蒙受亏损。

贴文也强调，作为公共医疗系统的一部分，国大医学组织的首要任务是照顾新加坡人，确保他们获得良好且负担得起的医疗服务。

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