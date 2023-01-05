许多人排队换新钞和适用钞 星展银行网上预约时段已被抢空

（早报讯）全岛多家银行和设有临时提款机的地方，星期四（1月5日）出现排队人龙，许多人在烈日下排队提取新钞和适用钞。星展银行的网上预约时段则已被抢空。

还有约两个星期就是农历新年了。公众即日起可到全岛多个自动提款机提取新钞票和适用钞（Fit-for-Gifting notes），或到各大银行的网站预订时间段领取新钞和适用钞。60岁及以上的年长者及残障者则可直接到银行换钞。

星展银行星期四开放网络预订，让顾客预约在1月10日至13日之间到银行领取新钞和适用钞的时间段，网上预约时段已在星期四（5日）10时之前被抢空。星展银行将在下周一（9日）开放下一轮的网络预订。

《联合早报》记者走访多处发现，位于后港的茨园民众俱乐部在临时自动提款机还未启动前的15分钟，早上约9时45分就吸引约40多人排队等候提取新钞。提取适用钞的临时提款机则有约10多人排队。据工作人员透露，早上8时前就已开始有人排队。

盛港勘宝坊（Compass One）的银行外面出现排队人潮。（李健玮摄）

排在第一位的邓惠芳（60岁，家庭主妇）早上8时15分抵达民众俱乐部。她受访时说，她每年都会到自动提款机换新钞给孩子包红包。

“过年要有新的东西，所以要换新钞。往年我在早上10点到，排队人龙已经很长了，因此今天提早出门，也比较有机会换到2元、5元和10元的新钞。”

盛港安谷民众俱乐部的临时自动提款机，也在约11时有10多人排队等候提取新钞。适用钞的临时提款机则没有人排队。