擅闯校园女厕偷拍 南大男学生判监15天

（早报讯）南大男学生擅闯校园女厕，偷拍女学生裙底视频，法官认为阻遏类似罪行比被告的改造更为重要，判他坐牢15天。

被告周志文（22岁）案发时有精神失常的初期症状。尽管评估显示被告适合接受强制治疗，控方指症状只在小或中等程度上与犯案有关，而被告的判断不受显著影响，因此反对他被判接受强制治疗，要求法官判他入狱。

主控官也指出，此类罪行的受害者不应对报案感到气馁，而要做到这一点，司法系统须发出强有力的信息，即使是大学生也会面对严厉和公平的处置。

法官同意控方的说法，指有需要阻遏类似罪案发生，这比改造更为重要，因此星期四（1月5日）决定判被告坐牢。然而，考虑到被告的精神情况，以及扣除他还押的时期，法官减少原本判刑框架下的刑期。

事件发生在2021年2月5日早上8时30分左右，地点在南洋理工大学的某座教学楼。被告尾随20岁的受害女学生进入厕所，透过隔间底下的缝隙，偷拍对方的裙底视频。女学生后来回到教室通知同学，教授立刻联系校园保安扣留被告，再报警处理。

南大发言人回复《联合早报》询问时证实被告仍是在籍学生。校方在事发后让被告暂时停学两学期，也阻止他入住校园宿舍，或担任任何领导职位。

被告的停学期早前已结束，他随后返回学校。南大发言人指校方将先审查法律程序的结果，若有必要才重新评估被告是否能继续求学。（人名译音）