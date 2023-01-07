拾荒妇组屋走廊堆杂物 居民忧酿火患

（早报讯）兀兰居民申诉，女加冷古尼多年来将杂物堆积在门口和走廊，挡住楼梯过道，引发火患隐忧。市镇会发出警告信，要求她在下周二（1月10日）之前移除物品。

受影响的是住在兀兰环路第652座组屋的居民，女加冷古尼是名60多岁的妇女。

记者星期五（6日）晚上走访，不愿具名的居民说，妇女在该处居住了20多年，一直都从事这个行业。

“过去她和丈夫同住时，情况还可以接受，他们会把东西包好。虽然门前东西还是堆积如山，但至少较整齐。直到约五年前，她的丈夫搬到别处后，屋外的东西就越堆越多，也非常凌乱。”

他说，妇女每天用手推车到附近收集杂物，鲜少见到她会卖掉东西，可能已经形成了囤积习惯。

“我家和她家有一段距离，加上旁边有另一个楼梯口，所以不会过于担忧火患问题，但她家旁边的邻居很可能会遭殃，而且非常不卫生。”

有居民也告诉STOMP，他们数次投诉都没有改善，上周下楼梯时甚至差点摔倒，令他们担忧年仅七岁孩子的安全。

三巴旺市镇理事会回复媒体询问时说，市镇会已联系上屋主，并在1月5日发出警告信，要求妇女在10日前移除物品，否则承包商将无需通知，协助移除物品。

记者星期五敲门，虽然家中有声响，但无人前来应门。

当局助清理 她又捡回来

当局多次派人前来协助清理，但女加冷古尼每次都将丢弃物品捡回来。

邻居指出，此前曾看过当局派人前来清理掉阻碍通道的大型物件，但“每次工作人员一离开，妇女就会叫她的两个孩子帮忙将丢弃的物品捡回来。”

邻居透露，以前她的两个孩子还一起协助收集物品，但长大后就较少帮忙。

“他们经常大门紧闭，我也很少和他们交流，但相信屋内也是堆积如山。”

情况改善 居民忧故态复萌

经过清理后，杂物堆积的情况已有所改善。(吴伟国摄）

有人上周开始陆续清理，目前情况已有所改善，但邻居忧心对方故态复萌。

市镇会发言人指出，市镇会自2022年8月就与屋主接触，起初她不愿合作，直到去年12月14日再次上门时，对方要求给予更多时间清理。

邻居上周开始看到有人前来清理，希望能维持下去。

“以前他们也清理过，但后来东西越捡越多，持续几个月后，问题又出现。”