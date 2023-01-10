临时提款机现长龙 公众排队逾两小时提新钞

（早报讯）星展银行的排队人潮网页显示，全岛多处临时提款机排队时间一度超过两个小时，有公众说他们出发前会先查询网页再决定是否前往提取新钞。

星展银行和华侨银行星期一（1月9日）开放兑换新钞与适用钞的第二轮网络预约时段，一大早就被抢光。

不过，没预约到时段的星展银行客户还是可从即日起至除夕（21日），到全岛特别设立的临时提款机，提取新钞与适用钞。临时提款机从即日起至20日的运作时间为早上10时至晚上10时，21日则从早上10时运作至下午1时。

星展银行推出的网站让公众可事前查看各个临时提款机的排队情况，并根据预估排队时间分成四类：第一类等候时间介于30分钟至一小时；第二类介于一小时至两小时；第三类超过两小时；第四类为当日运作时间已结束。像星期二（10日）早上11时，就有38处提款机或得等上超过两小时。

全岛38个地点的提款机在1月10日的排队时间一度超过两小时。（取自星展银行网站）

记者星期一走访位于义顺中1路第926座组屋楼下的临时自动提款机，该地点等候时间为至少一小时，现场有约25名公众在排队。

公众曾爱丽（70岁，家庭主妇）告诉记者，她每年都会跑银行或来到临时自动提款机换新钞。儿子后来教她如何事先上网查看实时网页的排队情况，她认为非常方便。

另一位住卡迪一带的傅姓女公众（50多岁）则说，往年她家附近都设有临时提款机，但今年没有，因此特地到义顺来。她虽然听说有实时网页可以查看排队情况，但不知道如何使用，因此便直接过来现场碰运气。

公众可点击星展银行的实时网页，查看排队情况。