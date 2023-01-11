冒陆交局吁缴罚单 钓鱼短信骗逾55万元

文 /
曾薪机

来自 / 新明日报

发布 / 2023年1月11日 2:49 PM

更新 / 2023年1月11日 3:19 PM

左图：不法之徒冒充陆交局，发出短信行骗。 右图：骗子会向受害者索取一次性密码和其他个人资料。（警方提供）
左图：不法之徒冒充陆交局，发出短信行骗。 右图：骗子会向受害者索取一次性密码和其他个人资料。（警方提供）

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（早报讯）冒充陆路交通管理局发出钓鱼短信，“提醒”公众有罚单未缴清，趁机诈财。去年12月至今，至少有317人上当，被骗金额高达55万7000元。

新加坡警察部队星期二（1月10日）发出文告，指不法之徒会冒充陆交局，发短信告知公众他们有罚单未缴。

此外，短信中还会发出带有欺诈性的URL链接，受害者一旦点击链接，就会被引导到欺诈网站，并被要求提供信用卡或借记卡（debit card）的详细信息和一次性密码（OTP）。

受害者往往在发现信用卡或借记卡出现未经授权的交易后，才会意识到自己上当。

当局强调，陆交局不会通过短信发送URL网址链接来催收有关罚单、车牌注册，或执照相关的费用。

当局指出，民众可以通过One Motoring网站查看未缴付的罚单或是相关的交通工具应付账单，同时也应通过陆交局的线上缴费服务、银行网络转账或是到自动邮政服务机（SAM）以及AXS终端机处理付费。

警方提醒民众，不要随意点击不明短信的URL链接、应该时刻向官方管道或网站查证资讯、不要随意向他人透露个人或网络银行资讯和一次性密码（OTP），一旦发现有欺诈性交易，应立即向银行投报并取消银行卡。

若要提供任何关于诈骗罪行的线索，公众可以拨打警方热线1800-255-0000或通过网站举报

欲了解更多防范骗案的信息，可浏览www.scamalert.sg查询，或拨打反诈骗热线1800-722-6688。

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