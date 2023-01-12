汽车撞柱撞树 男驾驶负伤下车送院不治

（早报讯）一辆汽车失控冲上人行道，撞断一根灯柱和三棵树后停在草坪上，男驾驶负伤下车，但走了30米后不支倒地，送院不治。

这起事故发生在星期四（1月12日）清晨约6时，地点在勿洛水池路第672座组屋前。

《新明日报》记者接获读者投报后赶往现场时，警方已经在大面积拉起警戒线展开调查。

受访居民王先生（45岁，司机）透露，当时他听见巨大声响后就外出查看，发现该名驾驶者还在车内。

王先生说：“那人看起来年约30多岁，是华族男子，他在事发后自行挣扎打开车门，然后我就看到他慢慢走去后面。”

他透露，当时车上只有驾驶者，并没有看到其他乘客。

另一名受访居民穆拉里（49岁，送餐员）指出，当时听见两声巨响，仿佛有什么东西爆炸一般，不久后就听到警车和救护车抵达。

居民何先生（24岁）则说，他只看到汽车的驾驶座车门已打开，前面还有几个民众拍照，但当时没看到车里有人。

驾驶者走30米后倒地

居民穆拉里透露，当时他的邻居下楼查看，发现头部流血的驾驶者仰卧在地上，过后有民众协助召救护车，将他送往医院。

事发后，现场有近10辆警车到场，多名警员也在现场周围和组屋楼上不断走动。

据观察，事发后现场一片狼藉，除了灯柱之外，也有三棵树被撞倒。此外，地上也残留大量碎片。

事发后现场一片狼藉，除了灯柱之外，也有三棵树被撞倒。（徐颖荃摄）

事发后，汽车的前部撞毁，引擎盖也掀起，尾部也撞凹。

调查工作一直进行至上午11时，汽车才被拖走。

警方受询时指出，他们在星期四清晨6时27分接获投报，一名昏迷的34岁男驾驶在附近组屋楼下被发现，他在送院后宣告不治。根据初步调查显示，案件没有涉及刑事成分，调查工作进行中。