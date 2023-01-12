偷带药物给四名囚犯 樟宜监狱工作坊前主管判监四周

（早报讯）樟宜监狱工作坊前主管收贿1200元，替四名囚犯偷带安眠药进监狱，结果被判坐牢四周，及被令缴交1200元罚金。

被告洪伟胜（40岁），以及四名囚犯依斯迈（57岁）、依里斯（50岁）、西迪（43岁）和塞夫拉（37岁）星期四（1月12日）各承认行贿或收贿的罪名。

依斯迈被判坐牢三周，另三人则被判两周监禁。四人目前在服刑，必须完成各自的刑期后才开始这段新刑罚。

洪伟胜从2020年3月起担任New Hope Food Industries的工坊主管，这家外包商在监狱为囚犯提供糕饼制造的工作，他负责的是监督的工作。

案情披露，洪伟胜与依斯迈在工作坊频繁接触，关系融洽。某日，依斯迈要求洪伟胜替他偷带100粒Epam药丸（一般用来治疗睡眠问题的药物）进监狱，并提议给他200元当作酬劳，其中50元用来买药丸，剩余的150元洪伟胜可以自己收下。

洪伟胜答应对方，并在顺利把药物带进监狱后，收到依斯迈通过亲人以转账方式发给他的贿金。其他囚犯后来听到风声，也找洪伟胜帮忙带药，并在取货后由亲友代为付款。

2021年8月至10月，洪伟胜收下四名囚犯共1200元贿金，为他们把药带进监狱。法庭文件没透露他如何偷运药物。

新加坡监狱署早前针对此事发表声明，指监狱署于同年10月接获消息后展开内部调查，并报警处理。洪伟胜过后被禁止再到监狱，涉案的四名囚犯也与其他囚犯分开。监狱署仔细搜查工坊场地、牢房和其他公用区，搜出安眠药后，把案子交由贪污调查局处理。

监狱署在声明指出，监狱向来严厉实行安全措施，检查所有进入监狱的人员和物品，包括使用金属探测门和手握金属探测器，而且随时进行搜身。