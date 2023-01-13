农历新年前展开80次扫荡 警方逮捕152名男女

（早报讯）农历新年到来前，警方在全岛加强执法，动用超过640名警员展开逾80次的扫荡行动，检查超过1500人，其中466人触犯各类法令而被调查，年龄最小仅15岁，最大的80岁。

新加坡警察部队、卫生科学局和移民与关卡局于去年12月28日至今年1月10日，联合展开执法行动取缔和打击非法赌博、涉毒及其他不良活动。

警方发文告指出，鉴于年终庆祝活动和农历新年即将到来，警方持续加强展开执法行动，年龄介于15岁至80岁的309名男子及157名女子，因触犯各类法令而被调查，其中152人被逮捕。

芽笼突击行动 起获赌具及近5万元现金

在芽笼展开的突击行动中，当局起获4万8000元现金及赌博用具。

文告也指出，当局人员于1月10日在芽笼一带展开突击行动，年龄介于34岁至73岁的三男四女，因涉嫌触犯赌博法令而被调查。

此外，两名年龄分别为31岁及41岁的男子，也在医疗保健产品法令（Health Products Act）下被调查，警方起获总值3317元的未经注册、含有促进性功能的保健品。

勿洛警署署长王兴顺助理警察总监指出，警方跟有关当局组织跨部门的工作小组，一直以来都在芽笼展开巡逻及执法行动，这是今年首个执法行动。“那些被发现从事非法活动的人，将受到严厉的处置。”