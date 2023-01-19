娱乐场所非礼和暴力案增多 警方举办“智慧泡夜店运动”

（早报讯）本地公共娱乐场所2022年首九个月共发生77起非礼案件，比2021年同期的17起多出60起。包括聚众闹事、滋事打架、严重伤人等暴力案件也从2021年的10起增加至36起。

新加坡警察部队星期四（1月19日）在夜店Marquee举办第三阶段“智慧泡夜店运动”（Smart Clubbing Campaign）时透露了上述数据。

自2022年4月19日，本地所有夜间娱乐场所获准全面恢复营业以来，当局就观察到娱乐场所发生的非礼和打架事件也随之增加，因此今年的智慧泡夜店运动旨在为本地营造更加安全的公共娱乐环境。

警方目前已与百多家娱乐场所业者合作，加强防范措施，包括部署足够的安保人员和加强安检工作，特别是对违禁品的检查等。业者也对员工提供培训，教导员工如何应对顾客醉酒等突发情况，同时提高场所内闭路电视和监控的覆盖范围等。

当局在本次活动上也推出“智慧泡夜店”相关的海报、贴纸、杯垫等，上面有“勿打架”、“勿触摸”、“勿偷窃”等标语，提醒顾客为自己的行为负责，在娱乐场所遵纪守法。

警方也强调，下来将会继续定期检查，对违规的顾客或业者严格执法。在一些非礼及打架事件频发的娱乐场所，当局部署更多监控及电眼等。

中央警署署长汪文胜助理警察总监（35岁）受访时说，警方希望通过这项宣传活动，让娱乐场所业者和顾客意识到双方都须负起共同的责任，创造一个安全的泡吧娱乐体验。